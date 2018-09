Pegida niet op de dam

Dat meldt de organisatie op Facebook. Voor zaterdag is een protestmars gepland tegen de islamisering van Nederland, die in eerste instantie in het hart van de hoofdstad zou worden gelopen. Maar nu meldt Pegida dat de demonstratie plaatsvindt voor het stadhuis van Amsterdam, naast de Amstel. Er komen naar verwachting 300 tot 500 mensen.

De gemeente heeft omwille van de openbare orde flankerende maatregelen aangekondigd. ,,Als de vrijheid van meningsuiting botst met het recht om vrij te zijn van vrees en angst voor discriminatie, haatzaaien of geweld, dan geeft die laatste vrijheid in Amsterdam de doorslag’’, aldus burgemeester Eberhard van der Laan. ,,Om beide vrijheden te kunnen beschermen, heeft de Amsterdamse driehoek van gemeente, Openbaar Ministerie en politie besloten voorschriften te verbinden aan de twee aangekondigde demonstraties. De driehoek duldt geen fysieke confrontatie.’’

Er zijn diverse tegendemonstraties aangekondigd. Bij eerdere betogingen van Pegida in Nederland bleek het erg lastig om de demonstranten van verschillende gezindten gescheiden te houden. Daarom zijn nu twee aparte locaties aangewezen, tegendemonstranten zijn welkom op het Jonas Daniel Meijerplein. Ook wordt gewaarschuwd voor onaangekondigde confrontaties. ,,Daarnaast zijn er signalen bekend dat verschillende groepen van plan zijn één of beide aangekondigde demonstraties te verstoren.’’

Andere maatregelen waaraan de demonstranten zich moeten houden zijn een verbod op gezichtsbedekkende kleding, hakenkruisen of IS-symbolen. Ook hakenkruisen met een streep erdoor, populair bij linkse groeperingen, zullen worden weggehaald. ,,Het symbool verhoudt zich niet met het traumatische verleden van Amsterdam en raakt de bescherming van Joodse Amsterdammers’’, legt Van der Laan uit. Dit betekent dat ook het logo van de beweging Pegida, waarop een hakenkruis in de prullenbak wordt gegooid, aanstaande zaterdag niet is toegestaan op de Dam.