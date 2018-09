‘Geen fraude bij ict-aanbesteding Defensie’

Hennis maakte in 2014 bekend dat er grote problemen waren met de ict van Defensie. Ze maakte tientallen miljoenen euro’s vrij om die op te lossen en liet onderzoek doen naar mogelijke fraude bij het aanbesteden van ict-projecten of de inhuur van derden. Die onderzoekscommissie heeft geen ,,inbreuken op de integriteit'' als omkoping, fraude, corruptie of belangenverstrengeling kunnen vaststellen, meldt Hennis maandag. De onderzoekers wijzen wel op risico’s in bijvoorbeeld de contacten met het bedrijfsleven.

Hennis geeft aan dat onder meer tijdens de opleidingen extra aandacht zal gaan naar de regels voor zakelijke contacten, om ,,integriteit en onpartijdigheid’’ zeker te stellen. Ook blijft Defensie werken aan de ,,morele conditie’’. Er komen bijvoorbeeld trainers die het onderwerp integriteit regelmatig aanroeren, aldus de minister.