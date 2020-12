Toch sneller vaccineren: 22 miljoen doses beschikbaar

Moest de bewindsman dinsdag nog een domper melden over de levering van de eerste vaccins van BioNtech/Pfizer, waarvan er bij de eerste levering een half miljoen minder komen, nu zijn er ook meevallers. Van de Pfizer-prik kan Nederland uiteindelijk 600.000 doses meer afnemen omdat niet alle EU-landen hun aandeel afnemen waarop ze recht hebben. Van het Jansen-vaccin kan ons land 3,4 miljoen extra doses afnemen.

In het eerste kwartaal van komend jaar rekent het kabinet op de beschikbaarheid van 7,7 miljoen vaccins, waarvan 4,5 miljoen van AstraZeneca en 2,2 miljoen van Pfizer.

’Pizzadozen’

Het Pfizer-vaccin komt vanaf januari mondjesmaat ons land in en is daarmee het eerste vaccin dat Nederland kan inzetten. Oplopend moeten hiervan in de eerste drie maanden van het jaar 2,2 miljoen doses worden verwacht. Omdat dit vaccin bij 70 graden onder nul moet worden bewaard en in ’pizzadozen’ met bijna 1000 stuks komt, is het in het begin minder geschikt voor kleinschalige distributie. Om het te kunnen gebruiken, moet het immers worden ontdooid, waarna het nog maar vier dagen houdbaar is.

Daarom heeft het kabinet er in samenspraak met het RIVM voor gekozen eerst zorgverleners van verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg te vaccineren. Zij kunnen immers gemakkelijker naar één van de dertig centrale prikplekken komen. De bewoners zelf krijgen waarschijnlijk het vaccin van Moderna, dat gewoon in de koelkast kan worden bewaard en dus in kleinere hoeveelheden kan worden verspreid.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Van dat vaccin komen er in het eerste kwartaal van komend jaar 0,4 miljoen beschikbaar, zo verwacht het kabinet. Van het Duitse CureVac 0,6 miljoen.

Bescherming

Het ingewikkelde van al deze vaccins is dat ze pas bescherming bieden na twee prikken, waar drie weken tussen zit. Dat zou betekenen dat in het eerste kwartaal 3,85 miljoen Nederlanders met een inenting beschermd zijn tegen het coronavirus. Dat schept logistieke uitdagingen, zo erkende directeur Jaap van Delden van het rijksvaccinatieprogramma tijdens een briefing aan de Tweede Kamer. „Niet alleen zit je vast aan een tweede levering, maar ook aan een tweede keer vaccineren drie weken later.” Doel is zo min mogelijk vaccin te verspillen. Toch houdt het kabinet rekening met een ’spillage’ van 10 tot 20 procent.

Er zijn nog meer beren op de weg. Zo moeten alle zes vaccins die Nederland heeft besteld nog worden goedgekeurd door de de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Voor Pfizer en BioNTech staat die beoordeling gepland voor 29 december, voor Moderna voor 12 januari. Voor de andere vaccins is nog geen datum bekend.

„Er is nog veel onbekend”, zei Van Delden. „Maar het is niet zo dat we geen ervaring hebben met grootschalig vaccineren.”

Volgens minister De Jonge vormen de vaccins nog altijd ’onze beste troef’ om uit de coronacrisis te komen.

