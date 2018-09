 “Wegwezen, die nachtwaker trekt z'n revolverholster open!''

,,Persoonlijk denk ik, dat er geen eenduidig antwoord op de vraag mogelijk is, omdat de omstandigheden waarin iemand kan komen te verkeren nooit dezelfde zullen zijn.

Vele jaren geleden, ik beoefende toen het beroep van koopvaardijofficier, heb ik situaties meegemaakt waarin verscheidene vormen van geweld voorkwamen. Meestal in de Midden- en Zuid-Amerika of in andere ooit op Spaanje georiënteerde landen, zoals bv. de Filippijnen

In die landen zijn zowel overheid-, semi-overheid en particuliere wapendragers (o.a. bewakingspersoneel) nogal nonchalant in het daadwerkelijk gebruiken van hun wapens.

Zo is er ooit in Venezuela een stuurman die in uniform van een scheepsagent terug naar het schip liep doodgeschoten (in het achterhoofd) door een politieagent die hem een commando in het Spaans toebrulde, wat niet terstond opgevolgd werd omdat de stuurman het Spaans niet goed machtig was.

In Callao werd een scheepswerktuigkundige (ook in uniform) door een politieman in zijn benen geschoten, om min of meer dezelfde reden.

Zelf ben ik ooit met twee collega’s uit een hachelijke situatie ontsnapt kort buiten het door militairen bewaakte deel van het kaderterrein in de haven van Manilla; wij werden bedreigd en gemaand onze bezittingen (geld , horloges, e.d.) af te staan aan twee leden van een plaatselijke bende straatrovers. Wij wilden ons verweren (drie tegen twee), maar ik hoorde een van mijn collega’s fluisteren: “Wegwezen, achter ons staat een nachtwaker die de klep van zijn revolverholster open trekt”. En dat was niet om ons te helpen, want hij wilde een beetje meedelen in de buit. Het werd dus wegduiken, zijstraatje in en als een stel gevleugelde herten wegwezen.

In dat deel van de wereld hebben we vaker van nabij wapengeweld gezien, soms door de “goeden”, soms door de “slechten”.

De Filippijnse voorlieden van de havenwerkers bleken meestal bewapend (pistool/revolver tussen de broeksband onder loshangend shirt) en aarzelden niet, wanneer de omstandigheden hen niet bevielen, van hun vuurwapen gebruik te maken (al was het maar ter waarschuwing).

Ook in sommige delen van het Verre Oosten zit het pistool/revolver los in holster of broeksband en komt er ook rap uit. De normen in de aangeduide landen zijn anders dan in ons land.

Sedert de tijd dat men nog de dienstplicht moest vervullen ben ik vertrouwd geraakt met allerhande (hand)vuurwapens. En tot op de dag van vandaag ben ik sportschutter via diverse schietverenigingen. Ik weet dat een wapen een vals gevoel van veiligheid kan veroorzaken.

Gedurende mijn ervaring als sportschutter zijn mij enkele gevallen bekend van defensief wapengebruik door burgers; alvorens te schieten gingen daar doorgaans behoorlijk wat verbale waarschuwingen aan vooraf, totdat de situatie zodanig verergerde dat noodweervuur het gevolg was. Dat was overigen onder de vigeur van de Vuurwapenwet van 1919. Het betreffende wapen werd dan in beslag genomen en vernietigd. Nu de Wet Wapens en Munitie al geruime tijd van kracht is, mogen legale wapens uitsluitend ten dienste van de (schiet)sport gebruikt worden.

Zou men toch gebruik maken van het legale wapen - in de situatie van noodweer of noodweerexces - komt er een heleboel narigheid op de bezitter/gebruiker af en benodigt hij of zij een hele goede advocaat. Het wapen zal in beslag worden genomen en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal het Wapenverlof.

Uit al deze ervaringen meen ik te kunnen distilleren, dat degene die bewapend is bereid moet zijn dat wapen - zonder lang denken - daadwerkelijk te gebruiken.

Daarbij komt dat je als zeezeiler, wat ook mijn liefhebberij is, onderweg echt gaat trainen in het gebruik van vuurwapens. En je weet ook niet in een oogopslag met wie je te maken hebt; er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de rovers als militair, douane of politie vermomd bleken.

Meestal zijn piraten of andersoortige wanhopige lieden niet degenen die aarzelen hun wapens te gebruiken. En dan ben je als “beschaafde, ongetrainde” en slecht voorbereide westerling altijd in het nadeel.

Ik hoop dat u iets hebt aan dit wat uitgebreide stukje proza.

Gezien de wat gevoelige informatie die uit het voorgaande op te maken is, zou ik het bijzonder op prijs stellen anoniem te blijven om lieden met vreemde ideeën buiten de deur te houden.''

Naam van de auteur bij de redactie bekend.