Vier mensen doodgestoken in Londen, man opgepakt

Delaford Road, in het zuidoosten van Londen. Ⓒ Google Maps

Londen - Drie vrouwen en een man zijn in de nacht van zondag op maandag dood aangetroffen in een woning in Bermondsey, een gebied in het zuidoosten van Londen. Een man is aangehouden.