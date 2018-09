Mammografie vs. bloedtest

Waarom krijgen vrouwen met een verleden van borstkanker een mammografie in plaats van een bloedtest? Het komt geloof ik regelmatig voor dat er na jaren wel uitzaaiingen zijn buiten de borsten. Een mammografie laat dan niets zien, maar een bloedtest wel. Toch?

Naam bekend bij de redactie

----

Borstkanker kan inderdaad na jaren nog terugkomen. Dat kan in de borst zelf, (lokaal) of elders in het lichaam zijn waarbij we spreken van uitzaaiingen (bijvoorbeeld in de longen, lever of de botten).Wanneer de borstkanker als uitzaaiingen terugkomt, is er in de meeste gevallen helaas geen genezing mogelijk. Uitzaaiingen kunnen vaak wel voor kortere of langere tijd worden teruggedrongen. Het blijkt echter dat deze remmende behandeling niet beter of slechter is als je daar later mee start.Het vroeg opsporen van uitzaaiingen heeft daarom geen effect om te kunnen genezen en ook niet om beter te kunnen behandelen. Dat is de belangrijkste reden dat bloedonderzoeken of scans van het lichaam niet worden gedaan.Borstkanker kan ook terug komen in of rondom de borst zelf. Dan is het wel belangrijk om er op tijd bij te zijn, juist om te voorkomen dat er uitzaaiingen ontstaan. Dat is de reden om wel een mammografie te doen en om de borst, het litteken en eventuele lymfeklieren in de omgeving te onderzoeken.Gabe Sonke