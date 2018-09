'Duitsland wil meer Afghanen terugsturen'

De Maizière wil Afghanen die weinig kans maken op asiel in Duitsland, stimuleren vrijwillig terug te keren naar die delen van Afghanistan die als veilig worden beschouwd. Deze mensen kunnen eventueel een geldbedrag van Duitsland krijgen om hun leven in Afghanistan weer op te bouwen, zei de minister. Afghanen die terugkeren kunnen al een vergoeding aanvragen voor de terugreis.

,,Natuurlijk is de veiligheidssituatie in Afghanistan gecompliceerd'', zei De Maizière. ,,Maar Afghanistan is een groot land. Er zijn veilige en onveilige delen. De meeste mensen die naar Duitsland komen, doen dat niet uit veiligheidsoverwegingen, maar omdat ze een betere toekomst willen.''