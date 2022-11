’Steker kliniek Veldzicht moordde ook al in Nigeria’

Door Mick van Wely

Na de moord werden bloemen gelegd bij de kliniek. Ⓒ ANP/HH

VELDZICHT - De patiënt uit de kliniek Veldzicht in Balkbrug die op 5 november een sociotherapeute doodstak en twee vrouwelijke collega’s met een mes verwondde, was een Nigeriaan die in zijn eigen land werd verdacht van in ieder geval één moord. De man was al dagenlang labiel en wist op de fatale dag in een kantoor een mes te bemachtigen.