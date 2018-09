'Drop brood boven hongerplaatsen Syrië'

Adriaan van Eerdt schrijft:

Het is nu eindelijk zover dat we mogen bombarderen in Syrië. Dan krijgen we nu ook de kans om buiten medeweten van de bondgenoten om, broden af te werpen boven de hongerplaatsen in dit kapotte land. Denk dat het Nederland zou sieren een gebaar te maken uit de eigen ervaring van een in 1945 hongerend Nederland.

