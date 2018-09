Vernieuwd Den Haag Centraal geopend

Het station is omgevormd tot een grote terminal waarin alle soorten openbaar vervoer samenkomen. Het geheel is overspannen door een enorm glazen dak, dat de afmetingen heeft van twee voetbalvelden. Het complex heeft een capaciteit van 270.000 reizigers per dag. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) en de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen verrichten de officiële opening.

Den Haag Centraal is een van meerdere stations die worden of al zijn verbouwd tot complexen waar reizigers zonder al te veel moeite kunnen overstappen op verschillende vormen van openbaar vervoer of op eigen vervoer. Het gaat onder meer ook om de centrale stations van Arnhem, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam en om Breda en Delft.