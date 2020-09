Aanhoudingen voor grote heroïnesmokkel van 1200 kilo

Agenten hielden in de nacht van dinsdag op woensdag twee mannen uit Den Haag (48 en 60 jaar) aan die in een loods in Honselersdijk bezig waren een container met balen rijst te lossen. Ze dachten dat de heroïne nog tussen de rijst zat verstopt. De 38-jarige chauffeur van de vrachtwagen die de lading van Antwerpen naar Honselersdijk had vervoerd, werd in zijn woning in Bleiswijk opgepakt.

In Engeland werd een 45-jarige man opgepakt die was betrokken bij de mislukte smokkel.