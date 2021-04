Terug van weggeweest: file

Dat blijkt uit cijfers van de eerste drie maanden van 2021 die de ANWB Verkeersinformatie op verzoek van De Telegraaf analyseerde.

„We zien het absoluut drukker worden op de Nederlandse wegen, maar wanneer je het eerste kwartaal van 2021 vergelijkt met de eerste drie maanden van 2020 is er nog maar 25 procent van de filezwaarte over. Maar dan hebben we het natuurlijk wel over de situatie voor corona”, zegt verkeersspecialist Arnoud Broekhuis van de ANWB.

„Maar als we nu de cijfers van vorig jaar met 2021 vergelijken, zien we dat sinds 15 maart er weer veel meer verkeer op de weg is. Ook is de filezwaarte zelfs al meer dan verdubbeld.”

„In het eerste kwartaal bleven de structurele files in de ochtendspits nog altijd uit. Daaruit mag je concluderen dat nog veel mensen thuiswerken en de grote drukte in de ochtendspits voorlopig niet terugkeert”, aldus de zegsman.

Gauw terug naar de oude situatie

„Bij incidenten als ongelukken en bij het herstel van het asfalt na de vorst hebben weggebruikers wel veel vertraging ondervonden en kreeg het verkeer regelmatig het advies om om te rijden. Maar dan hebben we het dus niet over structurele files”, meent Broekhuis.

"In het voorjaar zullen er overdag en tijdens de avondspits meer files ontstaan"

„In het voorjaar zullen er overdag en tijdens de avondspits meer files ontstaan, vergelijkbaar met deze periode vorig jaar”, verwacht de filespecialist, die voorziet dat als corona verslagen is, de ellende snel weer terugkeert op de wegen.

Broekhuis: „Dan gaan we vrees ik snel weer terug naar de oude situatie. Want ondanks alle beperkingen vanwege Covid-19 blijft de verkeersintensiteit op onze wegen erg hoog.”