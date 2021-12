Premium Het beste van De Telegraaf

Max in het geheim klaargestoomd voor rijexamen toen hij al F1-coureur was: ’Er was nog wat werk aan’

Door Joos Meesters

Daniella Nies van rijschool Het Maasland in Maaseik leerde Max Verstappen autorijden. Ⓒ RR/HBVL

Zondag snelde hij naar de wereldtitel in Abu Dhabi, maar zijn rijbewijs haalde Max Verstappen in het Belgische Bree. Daniella Nies van rijschool Het Maasland stoomde Verstappen in het geheim klaar voor zijn rijexamen. „Hij was toen al F1-coureur, maar er was toch nog wat werk aan.”