Na 11 jaar alsnog aanhouding voor dodelijke steekpartij Breda

De man zou op 20 juni 2008 in de Edisonstraat in Breda een 33-jarige inwoner van die stad hebben neergestoken. Dat gebeurde nadat het slachtoffer een café had verlaten waar hij voetbal had gekeken. De Bredanaar overleed een dag later aan zijn verwondingen. Een motief voor de fatale steekpartij is niet bekend.

De toen 26-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats nam de benen naar het buitenland. Hij stond internationaal gesignaleerd en werd in augustus aangehouden in Montenegro. De politie kon niet zeggen welke nationaliteit de verdachte heeft.