Zoekhonden slaan aan in zoekgebied Sumanta: politie gaat weer zoeken

Dat meldt Signi aan De Telegraaf en wordt bevestigd door de politie. Die gaat woensdagochtend de locatie onderzoeken.

„Dit is ontzettend mooi nieuws. We zijn onlangs door het Openbaar Ministerie Noord-Holland geïnformeerd dat het zoeken voorlopig gestaakt is en alleen bij echt nieuwe aanwijzingen nieuwe pogingen zouden worden ondernomen. Dat was teleurstellend, maar we hadden er ook alle begrip voor. Dat er nu toch weer serieus gekeken wordt, is fantastisch”, laat Sharmila, de moeder van Sumanta weten.

Telefoon verdachte

Het recreatiegebied De Hulk is een van de gebieden waar het lichaam van Sumanta gedumpt kan zijn, concluderen politie en OM op basis van data van Google die aan de telefoon van hoofdverdachte Manodj B. waren gekoppeld. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken uit het onderzoek Castrop naar de verdwijning van de 22-jarige studente uit Hoorn, die na 18 februari 2018 niet meer is gezien. De Telegraaf heeft deze stukken ingezien.

De getrouwde Manodj had een heimelijke relatie met Sumanta die zwanger van hem raakte. Het bewijs tegen Manodj is stevig. In afgeluisterde gesprekken, zo staat in de onderzoeksstukken, heeft hij gezegd: ’ik heb haar gewoon vermoord’, ’haar die avond doodgemaakt’ , ’zo door het hart zeg maar’ en ’rechercheurs zijn niet dom hoor, die weten wel wat er bij ons is gebeurd’.

’ Klepper houden’

Met zijn broer praatte hij over vader Dwarka. Hij zou de ’zwakste schakel’ zijn en moest vooral ’zijn klepper’ houden. Manodj deed verder, zo staat in het dossier, uitlatingen over het weggooien van het moordwapen, ’de plek in het bos’ en ’een schep’.

Drie eerdere zoektochten leverden geen lichaam op, maar wel een deel van een schep waarvan de recherche vermoedt dat het is gebruikt bij het begraven van het lichaam. De schep is gevonden in een water tussen de plek waar eerder is gezocht en de plek waar de recherche nu met specialisten gaat kijken. Aan de hand van een eerste scan gaan politie en OM bepalen of de plek nader wordt onderzocht.

De stichting Signi is gespecialiseerd in het zoeken met honden naar verdronken personen, het volgen van een spoor – mantrailen – en vermiste personen in rampgebieden en is eerder succesvol geweest.