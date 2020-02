Bombrieven ontploffen in Amsterdam en Kerkrade

In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen 24 in Amsterdam heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief.

Kort daarop ging een explosief af aan de Wiebachstraat in Kerkrade.

Wiebachstraat Kerkrade Ⓒ Streetview

In beide gevallen vielen er geen gewonden.

Op het adres in Amsterdam staan volgens de Kamer van Koophandel vier bedrijven geregistreerd.

’Collega is geschrokken’

Volgens onze verslaggeefster ter plaatse gaat het om een pand van de ABN Amro. Een medewerker zegt dat iemand een pakketje heeft opengemaakt en dat het explosief toen afging. „Die collega is vreselijk geschrokken. Het was geen hele zware explosie, maar ik stond er niet bij”, zegt de medewerker die voor de deur van het pand staat.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952

Er staan drie politie-auto’s en een brandweerwagen voor het hek. Er zijn geen ambulances aanwezig op het bedrijventerrein.

Later meer.

De Bolstoen in Amsterdam Ⓒ Streetview

Mei 2018 was ook een incident aan de Bolstoen. Toen werd een bedrijf overvallen.