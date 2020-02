Bombrieven zijn ontploft in Amsterdam en Kerkrade

De brieven maakten vlak voor de ontploffing een sissend geluid, zo melden politiewoordvoerders ter plaatse. In Kerkrade waren negen mensen in het pand aanwezig toen het gebeurde. Volgens een woordvoerder nam een medewerker het pakketje aan en hoorde een sissend geluid, daarop werd het pakje weggegooid. Het personeel vluchtte de postkamer uit en even later was de ontploffing.

Op het adres in Amsterdam staan volgens de Kamer van Koophandel vier bedrijven geregistreerd. Het Limburgse bedrijf is gelegen op het Beitel-Locht terrein. Het pand is ontruimd en het Team Explosieven Verkenning doet onderzoek.

’Collega is geschrokken’

Volgens onze verslaggeefster ter plaatse gaat het om het regionaal postsorteercentrum van ABN Amro. Een medewerker zegt dat iemand een pakketje heeft opengemaakt en dat het explosief toen afging. „Die collega is vreselijk geschrokken. Het was geen hele zware explosie, maar wat precies gebeurd is weet ik niet, want ik stond er niet bij.”

Werknemer Cor van der Steen staat aangeslagen voor de deur. Hij stond wel op de plek waar de bombrief afging en zegt zich rot geschrokken te zijn. Op de vraag hoe het dan precies gebeurde, wil hij niet antwoorden: „Dat mag niet van de politie.”

"’Gelukkig niemand gewond’"

Kees van Dijkhuizen, topman ABN Amro is ook ontsteld „Ik heb met de mensen daar gesproken, ook met de medewerker die de brief heeft geopend. Het goede nieuws is dat er niemand gewond is geraakt. Het slechte nieuws is dat dit soort dingen helaas plaatsvinden.” ABN Amro presenteert vanmorgen de jaarcijfers. Er staan drie politie-auto’s en een brandweerwagen voor het hek.

Bij ABN Amro waren vooraf geen bedreigingen of andere signalen binnengekomen dat iemand het op de bank had voorzien, zei Van Dijkhuizen desgevraagd. Wel stelde hij dat ABN Amro vanwege de bombrieven die eerder naar andere bedrijven was verstuurd een veiligheidsprotocol opgesteld. ,,Gelukkig is er niets ernstigs gebeurd", herhaalde bij. ,,We kijken nu samen met de politie naar de zaak. Het is idioot dat dit gebeurt, ook bij banken en andere bedrijven."

EOD ter plaatse

De negen medewerkers van het bedrijf in Kerkrade zijn opgevangen bij een naastgelegen bedrijf. De schade die is ontstaan door de explosie is onbekend. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wordt daar om 11.00 uur verwacht. In Amsterdam is de EOD al ter plaatse.

Iets voor 8.00 uur was het woensdagmorgen foute boel in Kerkrade. Ⓒ DE TELEGRAAF

Hulpdiensten zijn ter plaatse bij het postsorteerbedrijf in Kerkrade. Ⓒ DE TELEGRAAF

Zeven bombrieven

Begin januari zijn zeven bombrieven bij diverse bedrijven bezorgd, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde afzender gaat. Sindsdien zijn er voor zover bekend geen brieven meer opgedoken. Tot zich woensdag twee explosies voordeden.

Op 10 januari werd de zevende aangetroffen, in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg, ook in de hoofdstad. Dat explosief was gericht aan een autobedrijf in Amsterdam waar eerder al een zogenoemde waarschuwingsbrief was aangekomen, zegt de politie in een toelichting. Deze brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten, zei de politie toen.

Okura

De bombrieven in januari kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau CIB (Centraal Invorderings Bureau), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft. Ook in januari werden nog twee bombrieven onschadelijk gemaakt, in een postsorteercentrum in Rotterdam.

