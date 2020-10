Volksophitser verdacht bij vandalisme zeventig kunstwerken in Berlijnse musea

In verschillende wereldberoemde Berlijnse musea zijn begin deze maand zeventig schilderijen uit de negentiende eeuw, stenen sculpturen en kostbare Egyptische sarcofagen met olie besmeurd. Directeur Friederike Seyfried toonde gisteren de schade. ,,Het is met het blote oog zichtbaar.”

Friederike Seyfried van het Neues Museum wijst de schade aan. Ⓒ AFP

Uitgerekend op de nationale feestdag, 3 oktober, de dag van de Duitse hereniging, gingen de vandalen aan het werk. Complotdenkers als Attila Hildmann erkennen de huidige Bondsrepubliek en de huidige corona-pandemie niet.

Keer op keer stelde Hildmann in zijn video’s, honderdduizend keer via zijn Telegram-kanaal verspreid, dat in de musea als het Pergamon ’s nachts ’kinderen misbruikt’ zouden worden. Zonder enig bewijs geeft hij kanselier Angela Merkel daarvan de schuld. Volgens Hildmann is de bondskanselier een instrument van satanisten, zionisten en illuminati.

Voor de musea was dit reden om een vijftig meter brede spandoek op te hangen. ,,Tegen racisme, antisemitisme, nationalisme en ophitsing”, is op het Altes Museum zichtbaar. Op de Berlijnse Dom waar de Duitse koningen en keizers begraven liggen, hangt een soortgelijke oproep.

Keer op keer werd Hildmann de afgelopen maanden, van juni tot september, bij rechts-radicale demonstraties bij het Museum-eiland door de politie gearresteerd. De politie denkt dat de veganistische kok, of zijn fanatieke aanhangers, bij het vandalisme betrokken is.