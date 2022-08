Zwaargewonde militair overgebracht van Irak naar Duitsland

De man is eerst in een militair hospitaal in Bagdad geopereerd en daarna overgebracht naar de militaire basis in Ramstein. Ⓒ IMAGO/BeckerBredel

DEN HAAG - De Nederlandse militair die door een kogel uit een geweer van een collega levensgevaarlijk gewond raakte, is overgebracht van Irak naar Duitsland. De man is eerst in een militair hospitaal in Bagdad geopereerd en daarna overgebracht naar de militaire basis in Ramstein.