Man wil hondje redden uit waterput, maar valt en verdrinkt

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

ROESELARE - Een man in België is verdronken toen hij zijn hond uit een waterput wilde redden, maar er zelf in viel. De 76-jarige man uit Roeselare was bezig water over te hevelen uit de put in zijn tuin voor regenwater, toen zijn hondje in de put viel.