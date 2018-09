VVD’er Weterings beoogd burgemeester Tilburg

Weterings is geboren en opgegroeid in Tilburg en was in de jaren tachtig lid van de Tilburgse gemeenteraad. Op dit moment is hij burgemeester in Haarlemmermeer. Eerder was hij burgemeester in Beverwijk.

’Aantrekkelijk alternatief’

„De mogelijkheid om burgemeester te worden in de stad waar ik ben geboren en getogen, was voor mij een aantrekkelijker alternatief”, schrijft Weterings maandagavond in een toelichting aan de inwoners van Haarlemmermeer over zijn keuze voor Tilburg.

De Tilburgse gemeenteraad koos Weterings uit in totaal 28 sollicitanten. De raad denkt dat hij de ontwikkeling van Tilburg een stap verder kan brengen, aldus een verklaring.

Startdatum nog niet bekend

De voordracht moet nog worden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken. Wanneer de nieuwe burgemeester begint, is nog niet precies bekend. Weterings denkt dat zijn overstap binnen een aantal weken is geregeld.

Tilburg had de afgelopen twintig jaar een PvdA-burgemeester, op een korte periode na waarin VVD’er Ivo Opstelten waarnemend burgemeester was.