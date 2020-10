Vrouw heeft geen geld voor bagagekosten, onbekende schiet te hulp

Ⓒ Screenshot

IBIZA - Een onbekende man heeft een moeder met drie kinderen op het vliegveld van Ibiza uit de brand geholpen. Stephanie, die op weg was naar haar familie in Engeland, moest van Ryanair 55 euro betalen omdat haar handbagage te groot werd bevonden, terwijl haar eerder verteld was dat dat niet het geval was. Omdat ze geen credit card bij zich had en er niet met contact geld afgerekend mocht worden, kon ze het bedrag niet betalen. Toen schoot de man te hulp.