Eigenaar cafetaria betrapt inbreker terwijl hij loempia’s zit te eten

De politie meldt dat de inbreker „rustig was en aan tafel zat.” Hij bleek ook wat eten en drinken voor zichzelf geregeld te hebben. Op een foto is te zien dat hij onder meer loempia’s, kaassoufflés, koude bitterballen, alcohol en Red Bull voor zichzelf op tafel gezet had.

De verdachte, een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. „Op het politiebureau bleek dat de verdachte ook nog werd gezocht voor een andere inbraak die hij ergens in het midden van Nederland had gepleegd”, aldus de politie.