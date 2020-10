Grote zoekactie in duingebied naar vermiste Xiao (19) uit Heerhugowaard

Volgens een woordvoerder van de politie is de tiener wel vaker weggelopen. Dat meldt NH Nieuws. De zoektocht ging rond 09.00 uur van start. Het zoekgebied is heel groot en ligt tussen Egmond aan den Hoef en Bergen.

De familie van het vermiste meisje heeft in de buurt van het gebied nog een huis in bezit. Ook is ze in het verleden vaker teruggevonden in dat gebied.

De Burgernetmelding dit donderdag werd verstuurd heeft tot nu toe niets opgeleverd. „We hopen dat ze gevonden wordt”, zegt Ton Plones van het Veteranen Search Team tegen eerder genoemde nieuwswebsite. Eerder meldde Burgernet dat de tiener was gevonden. Dat bleek later niet zo te zijn.

Signalement

De 19-jarige Xiao heeft half lang zwart haar en droeg een bril met een gouden montuur. Ze had een zwarte jas aan met rode ritsen, een capuchon en een bontkraag. Ze droeg een donkerblauwe trui met daarop de tekst ’Superdry’ in witte letters, en een zwarte joggingbroek met witte strepen. Ook droeg ze zwarte sneakers met een witte zool van het merk ’Fila’.