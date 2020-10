Politie in zoektocht naar vermiste Xiao (19): controleer je schuur

Woordvoerder Erwin Sintenie van de politie Noord-Holland bevestigt dat het meisje van Chinese komaf zich eerder ergens heeft schuilgehouden in een schuur in de buurt waar ze woont. ,,Toen is ze teruggevonden bij een volslagen onbekende”, laat hij weten. ,,Daar bleek ze uiteindelijk al enige tijd te hebben gezeten voor ze werd ontdekt.”

De keren dat Xiao zich ergens verstopte nam ze geen eten en drinken meer, en die vrees is er nu opnieuw. De jonge vrouw woonde lange tijd in kustdorp Bergen, maar sinds kort in Heerhugowaard. De politie houdt dan ook rekening met de mogelijkheid dat ze niet in Bergen, maar in de regio Heerhugowaard bivakkeert.

Zoekgebied uitgebreid

Er zijn inmiddels meerdere tips binnengekomen over haar mogelijke verblijfplaats. Enkele daarvan wijzen naar een heel ander gebied in Nederland. Alle tips worden onderzocht, geeft de politie aan, maar de focus van de zoektocht ligt nog altijd in het duingebied tussen Bergen en Egmond. ,,Het zoekgebied is inmiddels wel uitgebreid”, zegt Sintenie. Ook familieleden van Xiao zijn bij de operatie betrokken.

,,We baseren ons op eerdere gebeurtenissen en uitspraken van haar zelf”, vervolgt de zegsman. Xiao Li – sinds woensdag al vermist – was voorheen meerdere malen, veelal in depressieve toestand, van huis weggelopen en werd eerder bij het duingebied gesignaleerd. Haar familie maakt zich grote zorgen en hoopt dat ze snel in goede gezondheid wordt gevonden.

Grootschalige zoektocht

Het wordt nog geen race tegen de klok genoemd, maar in de grootschalige zoektocht naar Xiao Li de Waard, het 19-jarige meisje uit Heerhugowaard dat al sinds woensdag wordt vermist, is het belangrijk haar zo snel mogelijk te vinden. Met man en macht wordt zaterdag het duingebied van het Noord-Hollandse Bergen uitgekamd.

Tientallen veteranen, politieagenten en boswachters zoeken al de hele ochtend naar het meisje. Hoewel ze in Heerhugowaard woont, is ze voor het laatste gesignaleerd in het duingebied aan de rand van het kustdorp.

„Ze kan namelijk onderkoeld zijn”, zegt Robbert Miedema, aanwezig namens het Veteranen Search Team dat helpt met de operatie. „Dan is ze nog in leven, maar heeft ze wel hulp nodig. Het is daarom belangrijk haar zo snel mogelijk te vinden.”

Vooral in dichtbegroeide gebieden wordt intensief gezocht. „Het is best druk in deze regio, dus veel mensen zouden haar dan al gezien hebben, normaal gesproken. Om die reden ligt onze focus zeker op de plekken waar weinig tot geen mensen komen. Die ook minder begaanbaar zijn.”

’Hotspots’

In het gebied zijn onder andere veel bramenstruiken, die het zoeken lastig maken. Maar de ’hotspots’ zijn bekend, zegt Miedema. Kortom: de plaatsen waar de meeste kans is dat ze wordt gevonden, worden eerst doorzocht.

Xiao Li liep woensdag weg van huis, en deed dat wel vaker. Volgens de politie heeft ze meermaals depressieve buien gehad. De zoektocht werd om 7 uur in de ochtend al voorbereid, en was rond 9 uur in volle gang. Het zoekgebied is heel groot en ligt tussen Egmond aan den Hoef en Bergen.

De familie van het vermiste meisje heeft in de buurt van het gebied nog een huis in bezit. Ook is ze in het verleden vaker teruggevonden in dat gebied. In totaal tachtig vrijwilligers zijn ook bij de zoekatie betrokken, zegt Miedema. „We werken in teams naar elkaar toe.”

Mocht de actie niets opleveren, dan is het ook mogelijk door te zoeken als het donker wordt. „We kunnen ook zoeken met warmtebeelden, maar we hopen haar voor die tijd al gevonden te hebben, uiteraard.”

Op het moment dat Miedema dat verteld vliegt de Zulu, de politiehelikopter al over het gebied. Ook drones zijn al ingezet om het spoorloos verdwenen meisje te kunnen vinden.

De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar houdt rekening met alle scenario’s.

Signalement

De 19-jarige Xiao Li heeft half lang zwart haar en droeg een bril met een gouden montuur. Ze had een zwarte jas aan met rode ritsen, een capuchon en een bontkraag. Ze droeg een donkerblauwe trui met daarop de tekst ’Superdry’ in witte letters, en een zwarte joggingbroek met witte strepen. Ook droeg ze zwarte sneakers met een witte zool van het merk ’Fila’.