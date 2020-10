Vermiste Xiao Li (19) in zorgwekkende toestand gevonden

De jonge vrouw woonde lange tijd in kustdorp Bergen, maar sinds kort in Heerhugowaard. Er waren al meerdere tips binnengekomen over haar mogelijke verblijfplaats. Die werden allemaal in de loop van de dag onderzocht.

Xiao Li liep wel vaker weg van huis, veelal in depressieve toestand. Ze werd na haar vermissing, sinds woensdag, eerder bij het duingebied gesignaleerd. Haar familie maakte zich grote zorgen en hoopte dat ze snel in goede gezondheid werd gevonden.

Grootschalige zoektocht

Met man en macht werd zaterdag het duingebied van het Noord-Hollandse Bergen uitgekamd. Tientallen veteranen, politieagenten en boswachters zochten urenlang naar het meisje. Hoewel ze in Heerhugowaard woont, was ze voor het laatste gesignaleerd in het duingebied aan de rand van het kustdorp.

De zoektocht werd om 7 uur in de ochtend al voorbereid, en was rond 9 uur in volle gang. Het zoekgebied was heel groot en lag tussen Egmond aan den Hoef en Bergen.

De familie van het meisje heeft in de buurt van het gebied nog een huis in bezit. In totaal waren zo’n tachtig vrijwilligers bij de zoekactie betrokken, vertelde Robbert Miedema van het Veteranen Search Team. „We werkten in teams naar elkaar toe.”