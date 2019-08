Woning beschoten in Rotterdam

De politie meldt dat het pand in de Transvaalstraat even na 01.30 uur is beschoten. Het is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Niemand raakte gewond.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik