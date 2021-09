16 jaar cel voor drugs- en wapenhandelaar Martien R.

Volg de uitspraak hieronder via de tweets van verslaggever Mick van Wely.

R. uit Oss stond aan het hoofd van een bende met daarin twaalf familieleden, waaronder enkele broers en zijn zoon Anton (27). Het gaat om de grootste drugsproces ooit in Brabant. De zaak kende een turbulente start in mei omdat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten.

Tegen dertien medeverdachten, onder wie een zoon van R., eiste het OM straffen variërend van drie tot twaalf jaar. Het proces had een opmerkelijk verloop omdat het gros van de verdachten, Martien R. voorop, de zittingen boycotte. Ook hun advocaten bleven weg uit de rechtszaal. De beklaagden zeiden dat zij er geen vertrouwen in hadden dat zij een eerlijk proces zouden krijgen. Het proces werd door de massale afwezigheid van verdachten en raadslieden in rap tempo afgewikkeld.

Aan Operatie Alfa deden ruim vierhonderd agenten mee. Zij overspoelden het woonwagenkamp in Oss, waar veel van de verdachten wonen. Op het kamp bevond zich ’het kantoor’, een schuur waarin leden van de vermeende bende bij elkaar kwamen. Volgens het OM spraken zij daar „over het afknippen van vingers, in brand steken van een woning en het neerschieten van concurrenten.” Criminaliteit was voor de verdachten „een way of life”, meent justitie.

Linksboven Martien R., rechtsboven Bart H., linksonder Frank L., rechtsonder Anjo R. Ⓒ ALOYS OOSTERWIJK

De politie had camera’s en afluisterapparatuur geplaatst. Daarmee werd de familie R. anderhalf jaar lang afgeluisterd. Dat leverde het grootste deel van het bewijs over de criminele activiteiten - handel in wapens en drugs - die de groep zou hebben ontplooid.