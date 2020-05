’Nancy en zoon Wesley op Moederdag in elkaar geslagen’

Nancy van Oijen, normaal gesproken werkzaam in de zorg, zat met haar zoon Wesley in de auto om een snackbarbestelling af te leveren. Het is het laatste ritje van die dag, meldt Hart van Nederland, maar uit het niets loopt het volledig uit de hand.

Een automobilist die de twee eerder nog in het verkeer de stuipen op het lijf jaagt, blijkt volgens de slachtoffers uitgestapt te zijn. „De bestuurder zat helemaal op mijn weghelft! Ik schrok en toeterde. Blijkbaar was hij daar niet van gecharmeerd”, vertelt een geëmotioneerde Van Oijen daags na de rake klappen. Ze vervolgt: „Wij reden door naar het adres, hij is ons achtervolgd en heeft – zo vermoed ik – ook anderen ingeseind. Toen mijn zoon uitstapte, werd hij door twee mannen gegrepen.”

Pijnlijk ziekenhuisbezoek

Het voorval levert de jongen een gebroken neus op. Zijn moeder heeft een dik blauw oog. „Ik dacht op dat moment dat mijn kind werd doodgeschopt. Op het moment dat ik de politie wilde bellen, sloegen ze mijn telefoon uit mijn hand.” De familie is voor behandeling naar het ziekenhuis geweest en heeft aangifte gedaan.

