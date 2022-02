Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Peking legt schuld voor militair geweld volledig bij de Amerikanen China weigert Russische invasie invasie te noemen

Chinese burgers kijken naar het nieuws op een televisiescherm in een winkelcentrum in Hangzhou. Ⓒ AFP

Peking - China weigert de Russische acties in Oekraïne als invasie te bestempelen, maar is ook niet blij met een oorlog in de regio vanwege economische belangen. Peking wil liever niet kiezen tussen Russisch gas of Oekraïense maïs.