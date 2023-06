Waterpeil zakt bij Oekraïense dam: ’Alles wijst erop dat de Russen het opbliezen’

Volgens de krant was de dam erop gebouwd om elke aanval van buitenaf te kunnen weerstaan. Maar het bouwwerk uit de Sovjet-tijd in de Zuid-Oekraïense regio Cherson heeft wel een ’achilleshiel ’, en dat weten de Russen, schrijft de krant. In een kleine doorgang onderin de constructie moet een explosie zijn geplaatst, stellen deskundigen. Andere signalen wijzen daar ook op, zoals infrarode warmtesignalen van de Amerikanen en getuigen in het gebied die luide ontploffingen hoorden, nog voordat de dam het begaf.

De krant baseert het onderzoek na gesprekken met verschillende experts op het gebied van damstructuren en explosieven. De ineenstorting van de dam kan volgens hen geen ongeluk zijn.

Eerder werd ook al een Russisch telefoongesprek opgevangen waaruit zou blijken dat de dam bewust was opgeblazen. Mogelijk was de schade wel groter dan bedoeld of van tevoren gedacht. Door de kracht van het water scheurde de dam als het ware vanzelf verder open, aldus de experts.

’Geen hulp toegelaten’

Volgens de VN geeft Rusland tot op heden geen gehoor aan het verzoek om toegang te krijgen tot de door Moskou gecontroleerde gebieden die getroffen zijn. Door de damdoorbraak op 6 juni werd de bevoorrading van burgers deels afgesneden. „De VN zal zich blijven inzetten om de noodzakelijke toegang te verkrijgen. We dringen er bij de Russische autoriteiten op aan om te handelen in overeenstemming met hun verplichtingen volgens het internationaal humanitair recht. Hulp kan niet worden geweigerd aan mensen die het nodig hebben.”

Zaterdag meldde Kiev dat aan de door Oekraïne gecontroleerde zijde van de rivier Dnipro het dodental als gevolg van de overstromingen is opgelopen tot zestien. Zeker 31 mensen zijn nog altijd vermist. In de gebieden die Rusland onder controle heeft zijn minstens 29 doden gevallen, meldt het door Rusland geïnstalleerde bestuur in Cherson.