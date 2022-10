Premium Het beste van De Telegraaf

Vertrouwen in landelijke overheid fors geschaad Het verdriet van Groningen: ’Hek om de provincie en ons onafhankelijk verklaren’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Daan Oostindiën van Dorpsbelangen Zoutkamp (l.) en ondernemers-voorzitter Lianne Bolt. Oostindiën: „We zijn het afvoerputje van Nederland.” Ⓒ Anne van der Woude

„Groningen is het afvoerputje van Nederland.” Het is voor veel Groningers een bittere constatering. De omgang met de gasbevingen en de huidige asielcrisis hebben het vertrouwen in de landelijke overheid enorm geschaad. „Dit komt niet meer goed.”