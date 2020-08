Aanpak Nederlands-Marokkaanse relschoppers al 30 jaar hoofdpijndossier

Rellen in de Amsterdamse wijk Overtoomseveld in 1998. „Door op de Nederlandse wijze op te treden, worden bij Marokkaanse jongens minder of tegengestelde effecten bereikt”, weet criminoloog Frank Bovenkerk. Ⓒ foto’s anp/hh en Jos van Leeuwen

’Losgeslagen tuig’, zo noemde premier Rutte de relschoppers in Den Haag en Utrecht. Overwegend waren het Nederlands-Marokkaanse jongeren, bevestigde ook de Utrechtse politiechef. Nederland worstelt al decennia met crimineel gedrag van jonge mannen met een migratieachtergrond. Hoewel er in de loop der jaren een aanmerkelijke daling is in de misdaad onder allochtonen, zorgen groepen onverlaten ervoor dat minderheden oververtegenwoordigd blijven in criminaliteitslijstjes en het nieuws blijven halen. Is er dan niets dat helpt?