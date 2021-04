’Duitse huisarts ontmaskerd die valse coronavrij-verklaringen verkoopt op Mallorca’

Dat blijkt uit een undercoverprogramma van RTL in Duitsland. De Spaanse politie heeft de zaak in onderzoek.

Vakantiegangers op Mallorca hebben voor de terugvlucht een negatieve coronatest nodig, maar er is geen afspraak meer te boeken bij de testcentra op Mallorca. De Duitse huisarts biedt uitkomst; zonder testen geeft hij vakantievierende landgenoten een negatief testcertificaat. Zelfs vakantiegangers met corona, kunnen zo terugvliegen naar Duitsland.

De arts werd ontmaskerd in het tv-programma ’Life - Menschen, Momente, Geschichten’. Afgelopen weekend liet het programma zien hoe de arts te werk ging. De Duitse Karoline en haar 17-jarige zoon hoorden van andere vakantiegangers uit Duitsland over de arts die coronavrij-verklaringen zou verkopen zonder te testen. Het ging om een stel waarvan de een een coronavrij-verklaring kreeg na een sneltest, terwijl de ander de verklaring meekreeg zonder te hoeven testen.

Op verzoek van de verslaggever van het undercover-programma gaan moeder en zoon ook naar de huisarts. Die geeft beiden een verklaring met een negatieve testuitslag voor 80 euro per persoon. Slechts een van hen is getest. „Dat was wel een beetje vreemd’, zegt Karoline later.

De verslaggever besluit zelf om de proef op de som te nemen. Samen met een collega bezoekt hij het inloopspreekuur van de huisarts. De journalist veinst testangst en vraagt of de test erg pijn doet. De arts antwoordt dat het een beetje is zoals bevallen. De journalist vraagt geschrokken „doet dat zo’n pijn en moet ik dat doen?” Waarop de arts antwoordt „ja dat moet, ook in uw eigen belang.”

Een telefoontje van een vrouw die zich ook wil laten testen, laat horen dat de arts graag wat bijverdient. Ze kan pas de volgende dag langskomen. Zij moet iets meer betalen betalen voor de test, 90 euro. „Plus 60 euro omdat ik er speciaal voor naar de praktijk moet komen”, hoort de verslaggever de arts, die zijn telefoon op de speaker heeft staan, zeggen.

De journalist probeert nog eens onder de test uit te komen. „Zelfs de meiden daarbuiten hebben er niet zo’n drama van gemaakt als u”, zegt de arts. Dan ondergaat zijn collega een diepe neustest die negatief blijkt. „Als hij negatief is dan ben ik dat toch ook”, probeert de journalist nog maar eens. Dat werkt. Hij loopt naar buiten zonder test, maar met een negatieve testuitslag. De huisarts wil in het programma niet reageren.

Veel Duitse toeristen hebben met Pasen vakantie gevierd op het eiland. Aanvankelijk hadden ze geen negatieve testuitslag nodig voor hun terugreis, maar dat is per 30 maart veranderd. Toeristen moeten een negatieve testuitslag kunnen laten zien.

De journalist heeft naast zijn bezoek aan de Duitse arts ook geprobeerd een afspraak te maken bij een van de reguliere testcenra op het eiland, waar de test 30 euro kost. Hij kon vanwege de drukte op 12 april terecht. „Maar dan is de Paasvakantie in vier Duitse deelstaten al voorbij.”