Nu nog strikte avondklok, maar ’in voorjaar hopelijk op terras’

In een nieuwe aflevering van de podcast ’Over Hoop’ vertelt onze Frankrijk-correspondent Eveline Bijlsma over hoe de avondklok het ritme van de Fransen heeft veranderd. „Onze avondklok is eigenlijk een antiborrel klok.” De Fransen accepteren tot nu toe alle maatregelen zonder enige problemen volgens Bijlsma. Daarnaast gaat ze in op het vaccinatiebeleid van Frankrijk en hoe Frankrijk naar Nederland kijkt. En ze is hoopvol over de toekomst: ’Dit voorjaar al op het terras?’

