’Extreem gevaarlijk’: Italiaanse vulkaan dreigt uit te barsten

De Campi Flegrei-vulkaan is misschien minder bekend dan de Vesuvius, maar is „extreem gevaarlijk”, vertelt Stefano Carlino, co-auteur van de studie, aan AFP.

De Vesuvius veegde Pompeii bijna twee millennia geleden van de kaart, terwijl het uitgestrekte vulkanische Campi Flegrei-gebied bij Napels voor het laatst lava, as en rotsen spuwde in 1538. De uitbarsting van de vulkaan 30.000 jaar geleden zou hebben bijgedragen aan het uitsterven van de Neanderthaler.

Het kan minder gevaarlijk lijken dan het is omdat de vulkaan, in plaats van uit te groeien tot een traditionele berg, de vorm heeft van een zachte depressie met een diameter van 12 tot 14 km. Een opleving van activiteit aan het begin van de jaren 1980 leidde tot de evacuatie van 40.000 inwoners, maar sindsdien is de vulkaan relatief rustig.

Kleine bevingen

„We zeggen niet dat er een uitbarsting komt, maar wel dat de omstandigheden voor een uitbarsting gunstiger zijn”, aldus Christopher Kilburn van het University College London tegen AFP. De tienduizenden kleine aardbevingen die sinds de jaren 1950 hebben plaatsgevonden, hebben de caldera, het bassin aan de top van de vulkaan, verzwakt. Uit het rapport - dat vrijdag werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature’s Communications Earth & Environment - bleek dat „delen van de vulkaan bijna tot het breekpunt waren uitgerekt.”

De bevingen zijn sinds 2019 in aantal gestegen, terwijl ook de druk eronder is toegenomen. De kuststad Pozzuoli is sinds de jaren 1950 met bijna vier meter opgetild aldus het tijdschrift. De bevingen en de stijging van de grond zijn cumulatief, wat betekent dat de vulkanische activiteit niet intensiever hoeft te worden om een uitbarsting waarschijnlijker te maken.

„Een uiteindelijke uitbarsting zou voorafgegaan kunnen worden door relatief zwakke signalen, zoals een kleinere snelheid van bodemstijging en minder aardbevingen”, aldus de auteurs van het onderzoek. Ze wijzen op de uitbarsting van de Rabaul-kaldera in Papoea-Nieuw-Guinea in 1994, die werd voorafgegaan door kleine aardbevingen die zich voordeden met een tiende van de snelheid van tijdens een crisis tien jaar eerder.