Dertien auto’s per dag

Dat blijkt uit cijfers die de site Alarmeringen.nl, die dagelijks de inzet van brandweer, politie en ambulances registreert, voor De Telegraaf verzamelde. De eerste acht maanden van dit jaar werden 3067 autobranden waargenomen en dat betekent dat de teller dit jaar rond de 4600 incidenten zal uitkomen.

Uit de cijfers blijkt dat autobezitters in Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland de meeste angst moeten hebben dat hun voertuig in brand wordt gestoken. In 2015 registreerde Alarmeringen.nl nog 4428 brandmeldingen, terwijl dat er vorig jaar ruim 4900 waren.

Ook het Verbond van Verzekeraars ziet een stijging. „Waar het aantal autobranden in de periode 2010-2015 redelijk stabiel en zelfs licht dalend was, zagen wij vorig jaar in de eerste drie kwartalen een toename van tien procent van 1970 in 2015 naar 2155 autobranden. Voor verzekeraars nog geen ’trend’, daarvoor is langere tijd monitoring nodig, maar wel een signaal dat we alert moeten zijn”, zegt Rudi Buis.

„Dan heb ik het alleen over claims die bij ons binnenkomen. Dat zijn dus slachtoffers van een autobrand met een allrisk of WA-plus-verzekering. De ’gewone’ WA-verzekerde zit daar niet bij, omdat die toch geen cent krijgt”, meent Buis.

„Maar de schade door autobranden is voor verzekeraars niet groot”, meent Buis. „Op de totale schadelast van autoverzekeraars (premie-inkomsten liggen rond de 4 miljard euro) is het één van de kleinere posten. Ter vergelijking: de hagelbui van vorig jaar zomer in Oost-Brabant/Midden-Limburg alleen al zorgde voor een schadepost van bijna 200 miljoen euro aan particuliere voertuigen. Dat is ruw geschat zo’n acht jaar aan autobranden.”

„Het grote verschil is wel dat schades vaak per ongeluk gebeuren en dat autobranden moedwillig aangestoken worden. Dat is gewoon een criminele daad en dat maakt de impact zoveel groter dan blikschade”, aldus de zegsman.

Frank Huizinga van Brandweer Nederland schrikt van de aantallen. „Preventief kun je zeggen dat pyromanen niet graag gezien worden. Parkeer je auto zo zichtbaar mogelijk, bij voorkeur onder een straatlantaarn. En niet dicht bij een huis, want brand kan zich snel uitbreiden.”

Uit de data van Alarmeringen.nl blijkt dat de pyromanen vooral toeslaan tussen 00.00 en 04.00 uur.