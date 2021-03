‘Briefstemmen is pijnlijke inschattingsfout van Ollongren’

Premium Financieel

We komen eigenlijk nooit ’sterker’ uit een crisis

In de regeringsverklaring staat de volgende zin: „Onze optimistische boodschap aan alle Nederlanders is dat we sterker uit de crisis kunnen komen.” Nee, dit is geen gelekte passage uit de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte 4 die de VVD stilletjes al aan het voorbereiden is. Deze woorden sprak...