‘Naamloze kat zwerft rond in niemandsland’

Verlaten schoonheid

In Stray bespeel je een naamloze roodharige zwerfkat die door een onfortuinlijke val terechtkomt in een door aaibare robots bewoonde wereld. Struinend door de charmante Aziatische straatjes in een eveneens naamloze en eenzame stad, gedecoreerd met felle neonverlichting, dien je met spaarzaam gerei je eigen weg terug naar de zogeheten Buitenwereld uit te pluizen.

In de eerste uren van de game ontdek je steeds meer over de uitgedoofde leefwereld van de vertederende en vriendelijke robots, waarmee je, althans met het merendeel, een persoonlijke band creëert. Daardoor ben je vaker bezig hun eigen problemen te ontwarren met al hun mentale ontoereikendheden, dan de achtergrond en verdieping op te sporen van het harige poezenbeestje zelf.

Miauwtomatische besturing

De besturing van de kat zelf is weinig creatief, veel buizen of hekjes waar je op kunt springen worden meteen aangeduid met de X-button. De looproute laat zich makkelijk ontdekken en je weet als speler binnen luttele seconden welke kant je op moet en welke puzzels je dient op te lossen om het verhaal voort te zetten.

Perfecte titel

De naam van de game past dan ook uitstekend bij de beleving van een zwerfkat. Je ervaart de stille en doodse tocht van het arme beestje om zich ergens thuis of welkom te voelen. In Stray zijn er veel airco’s op muren te beklimmen, kun je via balkonnetjes en open raampjes ruimtes binnenspringen en is het heerlijk om verfpotten en flesjes bier van daken af te duwen. Naast het eindeloos rondslenteren is er gelukkig genoeg ruimte voor kattenkwaad.

Conclusie

Kort gezegd komt het erop neer dat je als zwerfkat robots ondervraagt naar een onbekende weg om een cryptische mysterie in een gevoelsmatig futuristisch Aziatische verlaten stad te ontraadselen. De doodse robotwereld is opvallend levendig van geest en je waant je als zwervende kat echt in een niemandsland. De omgeving vraagt om zichzelf te ontdekken en het verhaal is pakkend genoeg om jezelf uren in kwijt te raken. Stray is een welkome uitzondering in een game-industrie waarin veel op elkaar lijkt en zichzelf jaarlijks herhaalt.

Cijfer: 8

Stray is te spelen op de PlayStation 4, 5 en Windows.