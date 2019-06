Bijzondere vondst Haarlem: oudste röntgenfoto’s duiken op

De foto’s bleken zich te bevinden in de nalatenschap van de uit Arnhem afkomstige Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz, die een eeuw geleden ook directeur was van Teylers Natuurkundig Laboratorium. Na zijn dood in 1928 gingen er duizenden stukken uit zijn archief naar Teylers en die worden nu geregistreerd. De vondst is, zoveel jaren na dato, een grote verrassing. De foto’s bevonden zich in een envelopje, terwijl de beschrijving ervan door Röntgen ergens anders in de nalatenschap werd aangetroffen.

Eind december 1895 drukte Röntgen de foto’s af en stuurde hij er een aantal van naar natuurkundigen onder wie Lorentz, als bewijsstukken bij de publicatie waarmee hij zijn ontdekking van de ’X-stralen’ wereldkundig maakt.

Volgens Teylers zijn deze eerste afdrukken uiterst zeldzaam: „Voor zover bekend is er verder alleen nog een complete set in Londen.” Het trotse museum laat de foto’s nu tot en met 14 juli in eigen huis zien.