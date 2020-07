Efteling-componist wint zaak om muziek

Maarten Hartveldt ligt na jaren nog steeds in de clinch met het pretpark. „Als het gewoon achtergrondmuziek zou zijn, kan De Efteling net zo goed hardrock afspelen.” Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Amsterdam - Componist Maarten Hartveldt moet aanvullende vergoedingen krijgen voor de muziek die hij voor onder meer attractiepark de Efteling componeerde. Het gerechtshof in Amsterdam heeft hem gedeeltelijk gelijk gegeven in het geschil dat hij had met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Hartveldt was een royale vergoeding beloofd, zegt hij. „In plaats daarvan ontving ik slechts 198 euro per jaar. Daarvan kan ik inderdaad amper een keer per jaar met het gezin naar De Efteling om mijn eigen muziek te horen. Ik betaal er nog belasting over ook.”