Dodelijk liftongeval Rotterdam door kabelbreuk

De politie bevestigt berichtgeving over de oorzaak van het ongeval van RTV Rijnmond. Door het ongeval kwam een 54-jarige Rotterdammer om. Zijn 35-jarige collega, een man uit Krimpen aan de Lek, raakte zwaargewond. De brandweer moest de twee bevrijden uit de lift, die op de achttiende etage was blijven steken. Volgens de politie is de lift omhooggeschoten, nadat er een kabel met een gewicht was gebroken.

De politie onderzoekt het voorval om uit te sluiten of er sprake is geweest van opzet. Ook de dienst Bouw- en Woningtoezicht en de inspectie SZW voeren onderzoek uit in het ruim twintig etages tellende gebouw.