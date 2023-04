’Gevoelige’ documenten over kernonderzeeër gevonden in Britse pub

De pub bevindt zich in de buurt van een scheepswerf van BAE Systems, de fabrikant van de HMS Anson. Deze nucleair aangedreven onderzeeër behoort tot de Royal Navy Ⓒ ANP / Alamy Limited

BARROW-IN-FURNESS - Documenten over een kernonderzeeër die zijn geclassificeerd als „gevoelig” zijn gevonden in het toilet van een pub in het Britse Barrow-in-Furness. Het Britse ministerie van Defensie heeft de authenticiteit van de papieren bevestigd aan de krant The Sun.