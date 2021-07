Reproductiegetal coronavirus naar hoogste niveau ooit: 2,91

Het getal van 2,91 betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 291 anderen besmet, die het virus op hun beurt overdragen aan zo’n 847 mensen. Zij steken op hun beurt bijna 2500 mensen aan en via hen bereikt het virus bijna 7200 mensen. Het aantal besmettingen loopt dan sneller en sneller op.

Precies een week geleden stond het getal op 1,37 en afgelopen dinsdag ging het omhoog naar 2,17. De tot nu toe hoogste stand ooit was van februari vorig jaar. Toen was het reproductiegetal 2,2. Dit was in de dagen dat het virus nog niet officieel was vastgesteld in Nederland. Mensen die in bijvoorbeeld Italië of Oostenrijk besmet waren geraakt, verspreidden het virus tijdens onder meer carnaval.

Het gaat om het cijfer van alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal van de Delta-variant (voorheen de Indiase variant) is nog hoger.

Het getal gaat over de situatie twee weken geleden, begin juli, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Mensen die rond die tijd het virus opliepen, zijn hoogstwaarschijnlijk vorige week positief getest. Toen liep het aantal nieuwe coronagevallen snel op.