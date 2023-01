Premium Het beste van De Telegraaf

Gevaar dat deur wagenwijd open blijft voor reizigers vanuit brandhaard Kunnen Chinezen testplicht straks omzeilen door via Qatar te vliegen?

Veel passagiers uit China reizen niet rechtstreeks, maar via oorden als Hongkong, Doha en Istanbul. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Kunnen reizigers China straks alsnog via een omweg naar Nederland? Die vraag blijft voorlopig onbeantwoord. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de mogelijke testplicht voor passagiers die bijvoorbeeld via Qatar of Turkije reizen onderdeel is van de uitwerking van de noodverordening die dinsdag moet ingaan.