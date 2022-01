Man met fakkel bij huis Sigrid Kaag aangehouden

De politie Den Haag bevestigt tegen De Telegraaf dat er onderzoek wordt gedaan en dat de man is aangehouden. Een woordvoerder van D66 laat weten dat er inmiddels aangifte is gedaan namens de aanstaande minister van Financiën.

De man werd gearresteerd nadat de politie hem had herkend op de beelden van een livestream. Hij zou een bekende complotdenker zijn en met de vuurknots bij Kaag hebben aangebeld. Hij riep tal van leuzen over onder andere het World Economic Forum en Klaus Schwab. Ook riep hij kreten als ’NSB, weg ermee’. Hij zond zijn actie uit via een livestream op socialemediakanalen. Een bondgenoot zorgde voor de rechtstreekse beelden.

Op Twitter zijn foto’s te zien die lijken te wijzen op de gebeurtenissen. Daarop is de man lopend op straat te zien met een grote fakkel in zijn hand. Het zou gaan om dezelfde persoon die vorige maand, net voor kerst, ook al was verwijderd door agenten toen hij had aangebeld bij coronaminister Hugo de Jonge omdat hij hem ’wilde spreken’.

Ook daarvan heeft de man destijds zelf beelden verspreid. Politie wilde hem meenemen in een busje, maar uiteindelijk vertrok de man alsnog op zijn fiets. Ook toen riep hij allerlei onsamenhangende kreten die verband houden met complottheorieën.