Lagere besmettingen, toch hoog risiconiveau: wat betekent dat?

30-07-2021, Rotterdam - Veel vakantieverkeer op de snelwegen met campers en caravans op weg naar hun vakantiebestemming in Nederland of Europa. Caravans en campers op de snelweg op weg naar hun vakantie bestemmin in binnen of buitenland. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

