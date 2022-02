Rutte sluit niet uit dat sancties tegen Rusland Nederlandse economie schaden

Rutte erkent dat de nieuwe sancties gevolgen kunnen hebben voor Nederland. „Dat gaan we in kaart brengen. Maar het is niet van invloed op onze sancties. Als het gaat om de fundamentele vredesorde in Europa, moet Nederland opstaan. Als je er niet op reageert, dan gaat dat uiteindelijk onze hele veiligheidsstructuur raken. Nederland is te klein om zichzelf te beschermen.”

De premier zegt dat ’de Nederlandse regering instrumenten heeft om de economische gevolgen weer te beperken’. Wat die instrumenten precies zijn, zei Rutte niet. CDA-Kamerlid Agnes Mulder dringt erop aan dat de Europese Unie met extra beleid komt om bedrijven te beschermen tegen eventuele wraakmaatregelen door Rusland.

Energierekening nog hoger

FvD’er Freek Jansen vreest dat de energierekening voor Nederlanders nóg hoger wordt nu de gasprijs als gevolg van de crisis in Oekraïne verder stijgt. In april wordt bekeken of het kabinet Nederlanders deels kan compenseren voor de stijgende energierekening. „Zonder garanties, maar we gaan onze uiterste best doen.”

Rutte herhaalde in de Kamer dat er een ‘zeer stevig’ sanctiepakket komt tegen Rusland. Sommige Kamerleden vinden dat de sancties te lang op zich laten wachten. „Met deze strategie gaat er geen afschrikwekkende werking vanuit”, vindt Tunahan Kuzu (Denk). Volgens Rutte komt de reactie vanuit de EU juist sneller dan ooit. „Het is logisch dat daar 24 of 48 uur voor nodig is.”

Kosten tussen de 6 en 16 miljard

De Rabobank heeft berekend dat een oorlog aan de Europese oostgrens ons land tussen de 6 miljard en de 16 miljard euro kan kosten. In het eerste scenario duurt het conflict maar kort en blijven de sancties tegen Rusland beperkt. In het tweede scenario, als er effectieve sancties worden genomen, wordt de handel met Rusland hard geraakt.