Hond dood door vuurwerk in bek: ’Dacht een balletje te vangen’

Deze foto werd gedeeld van de viervoeter na een ongeluk met vuurwerk. Ⓒ Dierenambulance Doetinchem

DOETINCHEM - Een hondje is vrijdagochtend in Winterswijk omgekomen door knallend vuurwerk in zijn bek. De viervoeter zag het knalwerk voor een balletje aan, vermoedt de dierenambulance. De politie is op de hoogte gebracht van het dierenleed.