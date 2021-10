Haarlemse CDA-bestuurder alsnog weg na kritiek op coronapas

Rog steunde vorige maand het standpunt van oud-staatssecretaris Mona Keijzer die zich in De Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. De CDA-bewindsvrouw is op de dag dat het interview verscheen ontslagen door demissionair premier Mark Rutte.

De Haarlemse bestuurder nam het op voor Keijzer. “Als mede-CDA’er helemaal eens: de #coronapas leidt tot tweedeling in de samenleving, staat op gespannen voet met vrijheidsrechten en is niet proportioneel”, twitterde Rog.

De wethouder probeerde volgens het NHD ook zonder pas een wijkvergadering te bezoeken, waar dat volgens de geldende regels wel verplicht was.

Felle kritiek

Dat zorgde voor politiek gekrakeel in Haarlem. Rog is daar wethouder Financiën, Openbare Ruimte en Sport en moest zich verantwoorden. Van vrijwel alle partijen kreeg hij felle kritiek, maar hoefde niet op te stappen, ondanks een motie van afkeuring.

Maar twee weken na het debat gebeurt dat alsnog. “De harde toon in het debat en de inhoud van de stemverklaringen bij de aangenomen motie heb ik het afgelopen reces laten bezinken”, schrijft Rog. Hij sprak er afgelopen dagen over met zijn collega’s in het Haarlemse stadsbestuur. “Ik stel voor mijzelf vast dat ik onvoldoende vertrouwen ervaar om in dit team van wethouders mijn werk in onze gemeente effectief voort te kunnen zetten. Dat betreur ik enorm. Het brengt mij helaas tot de conclusie dat ik u verzoek mij ontslag te verlenen als wethouder van de gemeente Haarlem.”

Saillant

De timing van de CDA-politicus is saillant. Het demissionaire kabinet overweegt de komende dagen om nieuwe maatregelen aan te kondigen als gevolg van de stijgende coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. Onder meer wordt gekeken of het coronatoegangsbewijs op meerdere plaatsen zou kunnen worden ingevoerd.

Rog is in juni verkozen tot lijsttrekker van het CDA in Haarlem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Rog kon zaterdag nog niet aangeven of hij het lijsttrekkerschap al dan niet neerlegt.